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Минобороны опубликовало кадры испытаний «Посейдона»

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Минобороны России опубликовало кадры испытаний беспилотного подводного аппарата (БПА) «Посейдон».

Как пишет «Газета.ру», на них запечатлены и подготовка к запуску, и несколько секунд после него.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон» прошли успешно. Министр обороны подчеркнул, что главным достоинством новейших российских систем вооружения является их недосягаемая эффективность. При этом российские разработки в сотни раз дешевле, чем любые системы потенциального противника, передает НСН.

Шойгу также добавил, что личный состав подводной лодки-носителя уже прошел обучение, пишет «Федеральное агентство новостей».

В послании Федеральному собранию в среду, 20 февраля, президент России Владимир Путин отметил, что работа над комплексом идет по плану. Весной на воду спустят первую атомную подлодку-носитель «Посейдон».

Глава государства впервые рассказал о новейших видах российского вооружения в марте 2018 года. Путин сообщил тогда о разработке беспилотных подводных аппаратов, которые могут преодолевать межконтинентальные расстояния со скоростью, кратно превышающей скорость всех видов современных подводных кораблей. У них большой поражающий потенциал, так как их можно оснастить обычными и ядерными боеприпасами, отметил он.

«Посейдоны» будут размещаться на атомных подводных лодках. Комплексы входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае прошлого года стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы над этими беспилотниками включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы. Аппарат должен быть передан ВМФ до ее окончания.

«Посейдон», по информации зарубежных СМИ, уже вызвал серьезное беспокойство у военных экспертов США. Так, бывший старший советник американского Госдепартамента Кристиан Уитон назвал аппарат разрушительной «машиной Судного дня», которая может уничтожить американские города.

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