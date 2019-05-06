ВВС США использовали лазер для перехвата ракет
Американские военные задействовали прототип лазерной установки для уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.
По данным издания, ВВС США провели испытания на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля.
Данный комплекс был разработан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), которая предусматривает создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей.
Предполагается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов и эффективно поражать выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».
Подробности испытаний не сообщаются. Однако, по данным издания, ракеты были успешно сбиты.
В прошлом году Пентагон заявил о разработке Гриффин противоракетной обороны и систем, способных выводить из строя электронику противника микроволновым излучением.