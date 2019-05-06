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ВВС США использовали лазер для перехвата ракет

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские военные задействовали прототип лазерной установки для уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.

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По данным издания, ВВС США провели испытания на полигоне «Белые пески» в Нью-Мексико 23 апреля.

Данный комплекс был разработан в рамках концепции SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), которая предусматривает создание к 2020 году лазерного оружия для истребителей.

Предполагается, что лазерная система сможет повысить живучесть военных самолетов и эффективно поражать выпущенные по самолету ракеты класса «воздух–воздух» и «земля–воздух».

Подробности испытаний не сообщаются. Однако, по данным издания, ракеты были успешно сбиты.

В прошлом году Пентагон заявил о разработке Гриффин противоракетной обороны и систем, способных выводить из строя электронику противника микроволновым излучением.

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