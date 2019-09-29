Жильцов воронежской многоэтажки эвакуировали из-за батарей отопления под током

В Воронеже жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за того, что батареи центрального отопления оказались под напряжением. Как сообщает «Российская газета» во вторник, 29 сентября, жителей двух подъездов, всего 115 человек, временно разместили в автобусах.

Сообщается, что за сутки в девятиэтажке на улице Хользунова произошло несколько пожаров из-за батарей под током.

В администрации города сообщили, что в данный момент дом отключили от электро- и газоснабжения, на месте происшествия работают экстренные службы.

В управляющей компании «Мастер», обслуживающей дом, сообщили, что ЧП могло случиться в доме как из-за перегрузок, так и из-за несанкционированного подключения к электросети.

15 сентября жильцов одной из красноярских многоэтажек эвакуировали из-за хлопка, в результате которого оказалась повреждена стена дома. О причинах хлопка не сообщалось, однако известно, что дом, где он произошел, не газифицирован.