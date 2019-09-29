Прямой эфир

Жильцов воронежской многоэтажки эвакуировали из-за батарей отопления под током

0
Фото: соцсети
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за того, что батареи центрального отопления оказались под напряжением. Как сообщает «Российская газета» во вторник, 29 сентября, жителей двух подъездов, всего 115 человек, временно разместили в автобусах.

Сообщается, что за сутки в девятиэтажке на улице Хользунова произошло несколько пожаров из-за батарей под током.

В администрации города сообщили, что в данный момент дом отключили от электро- и газоснабжения, на месте происшествия работают экстренные службы.

В управляющей компании «Мастер», обслуживающей дом, сообщили, что ЧП могло случиться в доме как из-за перегрузок, так и из-за несанкционированного подключения к электросети.

15 сентября жильцов одной из красноярских многоэтажек эвакуировали из-за хлопка, в результате которого оказалась повреждена стена дома. О причинах хлопка не сообщалось, однако известно, что дом, где он произошел, не газифицирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МЧС заявили о готовности России к отопительному сезону
ТЦ «Авиапарк» в Москве закрылся из-за аварии на линии электропередачи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019