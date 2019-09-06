ТЦ «Авиапарк» в Москве закрылся из-за аварии на линии электропередачи

Торговый центр «Авиапарк» на северо-западе Москвы закрылся в пятницу, 6 сентября, на неопределенное время из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса.

Электричество перестало поступать в торговый центр после того, как около 4:00 в районе улицы 3-я Хорошевская произошла авария с повреждением четырех кабелей.

«Починкой занимаются службы района и пока у нас нет информации, когда «Авиапарк» снова откроется. Будем держать вас в курсе развития ситуации», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время у станции метро «ЦСКА» дежурят службы с мегафонами, которые объявляют о закрытии прохода в «Авиапарк», пишет РИАМО. Чтобы избежать затора, на въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики.

21 августа посетитель московского торгового центра «Каширская плаза» набросился с ножом на контролера торгового зала после замечания.