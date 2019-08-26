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В США прогремел взрыв в торговом центре

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Фото: twitter.com/Howard County Executive Calvin Ball
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В торговом центре города Колумбия американского штата Мэриленд прогремел взрыв из-за утечки газа, в результате чего часть здания была разрушена. Об этом 25 августа сообщил NBC News.

Инцидент произошел около восьми часов утра (15:00 мск). За час до взрыва на парковке около здания была обнаружена утечка газа, и прибывшие на место спасатели успели всех эвакуировать.

По заявлению представителей пожарной службы, есть опасность полного обрушения здания.

По данным портала WTOP, взрыв газа спровоцировал перебои в подаче электроэнергии, из-за чего без света остались несколько предприятий и около 30 жилых домов. Также после взрыва в городе отключили газ.

В июле схожий случай произошел в штата Флорида. Тогда около 20 человек пострадали от взрыва газа в торговом центре.

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