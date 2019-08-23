Пятиэтажный дом частично обрушился в Ханты-Мансийском автономном округе

Частичное обрушение конструкций пятиэтажного дома произошло в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Пострадавших и погибших нет, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«В Мегионе в жилом доме проводился ремонт», — приводит в пятницу, 23 августа, ТАСС выдержку из сообщения спасателей. По их данным, обрушилась часть конструкций дома.

Всего из здания было эвакуировано около 70 человек, после осмотра дома они вернулись в квартиры. Угрозы дальнейшего обрушения нет.

Ранее в пятницу в Нижнем Тагиле жильцы дома, где в июне произошел взрыв газа, смогли вернуться в свои квартиры. В здании проведены работы для укрепления конструкций. Согласно заключению экспертизы, на текущий момент дом пригоден для проживания и не представляет опасности.