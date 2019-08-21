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Посетитель ТЦ в Москве напал с ножом на сотрудника после замечания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Посетитель московского торгового центра «Каширская плаза» набросился с ножом на контролера торгового зала после замечания. Об этом 21 августа сообщает телеканал «360».

ЧП произошло в районе Орехово-Борисово Северное в одном из отделов торгового центра. Контролер торгового зала сделал замечание одному из посетителей, в ответ тот начал кричать, а после этого достал нож и напал на него.

Сотрудник ТЦ пытался разрешить конфликт мирно и стал отходить, но, заметив нож, схватил с прилавка первое, что попалось под руку, и стал отбиваться. В ходе драки он получил многочисленные колото-резаные раны.

Пострадавший госпитализирован и находится на обследовании. Как пишет РЕН ТВ, нападавший задержан и доставлен в отдел полиции. Отмечается, что нападавшего мужчину средних лет не раз видели в торговом центре. Он и до этого вел себя неадекватно, но не проявлял агрессии. Здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

13 августа сообщалось, что мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе на Красной площади.

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