Жильцы десятиэтажного дома в Красноярске эвакуированы после хлопка

Из-за хлопка в десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске эвакуированы 37 человек. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Красноярскому краю.

«В 11:26 (мск) от диспетчера ЦППС поступило сообщение о хлопке по адресу улица Аральская 14 (дом 10 этажный, не газифицированный) … По состоянию на 11:48 (мск) поведена эвакуация 37 человек, в том числе три ребенка. Пострадавших нет, горение отсутствует», — указано в сообщении.

По данным МЧС, на первом этаже в результате хлопка деформирована стена. Кроме того, присутствует запах бензина. На месте происшествия работает 21 человек, а также восемь единиц техники.

4 сентября в пятиэтажном жилом доме в Ангарске Иркутской области произошел хлопок газовоздушной смеси, возгорания не последовало. Значительных повреждений здание не получило, волной выбило стекла в квартире.

В результате инцидента пострадали три человека. В пресс-службе МЧС агентству ТАСС заявили, что потерпевшие получили ожоги легкой степени и отказались от госпитализации.