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Двенадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Ангарске

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В результате взрыва в пятиэтажном доме в Ангарске Иркутской области пострадали шесть детей и шесть взрослых. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«По уточненным данным, пострадали 12 человек, в том числе шесть детей», — цитирует представителя спасателей в воскресенье, 15 сентября, «РИА Новости». После взрыва пожар перешел на две квартиры, площадь возгорания составила 90 кв. м.

Несущие конструкции здания не пострадали, повреждена межкомнатная перегородка. Восемь пострадавших госпитализированы, четырем медики оказали амбулаторную помощь.

Как сообщалось ранее в воскресенье, пожар возник после взрыва самогонного аппарата. Спасатели эвакуировали из дома пять человек.

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