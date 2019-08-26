Пострадавшего при взрыве в Находке прооперировали

Врачи прооперировали одного из пострадавших во время взрыва в жилом доме в Находке. Об этом 26 августа сообщили в администрации Приморья.

«Мужчину прооперировали. Состояние крайне тяжелое», — цитирует «РИА Новости» своего собеседника.

Инцидент произошел ранее в этот день в четырехэтажном доме № 16 по улице Заводской. По предварительным данным, в квартире на первом этаже взорвалась боевая граната.

Погибли двое мужчин, еще два человека — мужчина и женщина — были госпитализированы с ожогами в крайне тяжелом состоянии. Здание не пострадало.

СУ Следственного комитета (СК) по Приморскому краю возбудило уголовное дело. Вероятно, причиной инцидента стала неосторожность — местные жители нашли снаряд на улице и решили его разобрать, из-за чего устройство сдетонировало.