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В небе над Дамаском прогремели взрывы

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Фото: TASS/Zuma
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В небе над Дамаском прогремели взрывы. Об этом 24 августа сообщает «РИА Новости».

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По сообщениям корреспондента агентства, взрывы были зафиксированы около 23.20 мск. О причинах и источниках пока ничего неизвестно.

Кроме того, по данным местных СМИ сирийское ПВО отражает атаку.

11 августа стало известно, что боевики запустили несколько беспилотников в сторону российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии. Российским ПВО удалось отразить атаку.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.

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