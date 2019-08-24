В небе над Дамаском прогремели взрывы. Об этом 24 августа сообщает «РИА Новости».

По сообщениям корреспондента агентства, взрывы были зафиксированы около 23.20 мск. О причинах и источниках пока ничего неизвестно.

Кроме того, по данным местных СМИ сирийское ПВО отражает атаку.

11 августа стало известно, что боевики запустили несколько беспилотников в сторону российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии. Российским ПВО удалось отразить атаку.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики (САР) продолжаются зачистки от террористов.