Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим

ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии, отражает атаку предположительно беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщило государственное телевидение арабской республики.

«ПВО авиабазы Хмеймим отражает атаку объектов в небе над базой, предположительно — БПЛА, запущенных боевиками террористических группировок», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Ранее боевики предприняли попытку атаковать российскую базу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР) в четверг, 8 августа. По информации Министерства обороны РФ, террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе. В результате провокации погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Инфраструктура базы и военные не пострадали

Это не первый обстрел за последние несколько дней. 5 августа боевики также атаковали окрестности авиабазы реактивными снарядами, в результате чего ранения получили четверо местных жителей. Военные не пострадали, база продолжила работу в плановом режиме.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.