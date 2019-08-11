Прямой эфир

Сирийские СМИ сообщили об атаке беспилотников на авиабазу Хмеймим

0
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ПВО российской авиабазы Хмеймим, расположенной в Сирии, отражает атаку предположительно беспилотных летательных аппаратов, запущенных боевиками. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщило государственное телевидение арабской республики.

Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии
У Москвы есть претензии к планам Анкары продвинуться вглубь северо-востока САР, этот вопрос требует проработки

«ПВО авиабазы Хмеймим отражает атаку объектов в небе над базой, предположительно — БПЛА, запущенных боевиками террористических группировок», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Ранее боевики предприняли попытку атаковать российскую базу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике (САР) в четверг, 8 августа. По информации Министерства обороны РФ, террористы выпустили в направлении базы четыре реактивных снаряда, которые не долетев разорвались в воздухе. В результате провокации погибли два мирных жителя, еще четверо получили ранения. Инфраструктура базы и военные не пострадали

Это не первый обстрел за последние несколько дней. 5 августа боевики также атаковали окрестности авиабазы реактивными снарядами, в результате чего ранения получили четверо местных жителей. Военные не пострадали, база продолжила работу в плановом режиме.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по просьбе официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дипломаты начали поиск пропавшего в Сирии российского борца против рабства
В Идлибе при обстреле боевиками погибли двое сирийских военных

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017