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Первый президент Крыма скончался в подмосковной больнице

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался в подмосковной больнице на 74-м году жизни. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщила «Интерфаксу» его дочь.

«Он умер», — сказала собеседница агентства. По ее словам, незадолго до этого Мешкова перевели в реанимацию. Его планировали переправить в одну из московских больниц из Красногорска, куда политика доставили 16 сентября.

1 сентября Мешков перенес инсульт, находясь на отдыхе в Турции. Его родные предполагают, что причиной мог стать стресс в результате конфликта с руководством турецкого отеля. Мешкова и его супругу поселили в номер ниже заявленного класса.

Мешков занимал пост президента Республики Крым c 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года. Впоследствии эта должность была упразднена Верховной радой Украины.

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