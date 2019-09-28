Труппа «Ленкома» попросила похоронить Захарова на Новодевичьем кладбище

Коллектив «Ленкома» предлагает похоронить худрука театра, режиссера Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Как сообщил директор театра Марк Варшавер 28 сентября, соответствующая просьба уже направлена мэру Москвы Сергею Собянину.

«Думаю, на 90%, что это будет Новодевичье. Письмо уже у мэра, не думаю, что он нам сможет отказать в просьбе», — сказал Варшавер «Интерфаксу».

По его словам, сейчас в театре проходит собрание с коллективом. Ранее в пресс-службе «Ленкома» «Известиям» сказали, что после сообщения о кончине худрука половина труппы прервала гастроли и уже вернулась в Москву. Другая половина, в том числе актеры Инна Чурикова и Дмитрий Певцов, сейчас играют «Аквитанскую львицу» в Санкт-Петербурге.

Как рассказал актер «Ленкома» Иван Агапов, известие о смерти стало невероятным потрясением для всей труппы театра, ведь еще в начале сентября после выписки из больницы режиссер «рвался в бой», хотя на сбор тогда не пришел.

Марк Захаров скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двусторонней пневмонии.

С воспалением легких Захарова госпитализировали в августе и выписали в начале сентября, но с 18 сентября он вновь находился в больнице. Варшавер подтвердил, что причиной смерти стало повторное воспаление легких.

Широкий зритель полюбил фильмы режиссера «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Соболезнования в связи с кончиной Захарова ранее выразил президент России Владимир Путин, пишет «Газета.ру».