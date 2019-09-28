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Труппа «Ленкома» попросила похоронить Захарова на Новодевичьем кладбище

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Коллектив «Ленкома» предлагает похоронить худрука театра, режиссера Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Как сообщил директор театра Марк Варшавер 28 сентября, соответствующая просьба уже направлена мэру Москвы Сергею Собянину.

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«Думаю, на 90%, что это будет Новодевичье. Письмо уже у мэра, не думаю, что он нам сможет отказать в просьбе», — сказал Варшавер «Интерфаксу».

По его словам, сейчас в театре проходит собрание с коллективом. Ранее в пресс-службе «Ленкома» «Известиям» сказали, что после сообщения о кончине худрука половина труппы прервала гастроли и уже вернулась в Москву. Другая половина, в том числе актеры Инна Чурикова и Дмитрий Певцов, сейчас играют «Аквитанскую львицу» в Санкт-Петербурге.

Как рассказал актер «Ленкома» Иван Агапов, известие о смерти стало невероятным потрясением для всей труппы театра, ведь еще в начале сентября после выписки из больницы режиссер «рвался в бой», хотя на сбор тогда не пришел.

Марк Захаров скончался утром 28 сентября на 86-м году жизни. По словам источника «Известий», причиной смерти стала остановка сердца на фоне двусторонней пневмонии.

С воспалением легких Захарова госпитализировали в августе и выписали в начале сентября, но с 18 сентября он вновь находился в больнице. Варшавер подтвердил, что причиной смерти стало повторное воспаление легких.

Широкий зритель полюбил фильмы режиссера «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». Соболезнования в связи с кончиной Захарова ранее выразил президент России Владимир Путин, пишет «Газета.ру».

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