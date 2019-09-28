В ЛНР Волкера назвали доившим Украину дипломатом

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, который, по данным СМИ, подал в отставку, «доил Украину» и «совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью». Такого мнения придерживается представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

В разговоре с ТАСС 28 сентября он напомнил, что еще недавно американские СМИ называли Волкера дипломатом-волонтером.

«Попросту доил Украину. Было бы хорошо, если бы на Украине сделали из этого выводы и попытались работать в интересах украинского народа, а не внешних кураторов», — отметил Мирошник.

Об отставке Волкера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники 27 сентября. Официального подтверждения этой информации нет, однако сожаление по поводу его увольнения уже выразили на Украине. Так, экс-президент Петр Порошенко заявил, что с Волкером украинцам «чувствовалось увереннее», а бывший глава МИД Украины Павел Климкин назвал отставку «не политической, а именно реальной потерей», так как Украина Волкеру «небезразлична».

По информации CNN, Волкер подал в отставку в связи с анонимной жалобой, в которой было упомянуто его имя. В документе речь шла о якобы имевшем место давлении со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. После обнародования жалобы Волкера вызвали в конгресс США, а сенаторы начали процедуру импичмента Трампу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что своей приверженностью Вашингтону Волкер оказал Киеву медвежью услугу — отстаивая позицию США о вине России в ситуации в Донбассе, спецпредставитель забыл о жителях региона и затянул реализацию Минских соглашений всеми сторонами конфликта.

Газета The Wall Street Journal утверждает, что Трамп просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.