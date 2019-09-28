CNN узнал об отставке спецпредставителя США по Украине Волкера
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в пятницу, 27 сентября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Это произошло после того, как имя спецпредставителя было упомянуто в опубликованной 26 сентября жалобе анонимного осведомителя о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.
Волкера после этого повесткой вызвали в конгресс США, где запущена процедура импичмента Трампа.
Курт Волкер был назначен специальным представителем Госдепартамента США по Украине в июле 2017 года.
21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.
Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента. 24 сентября спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.
На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена.