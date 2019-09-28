Косачев обвинил Волкера в оказании Киеву медвежьей услуги

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал работу Курта Волкера на посту спецпредставителя США по Украине. Как написал сенатор на своей странице в Facebook 28 сентября, Волкер оказал Киеву медвежью услугу, отстаивая позиции Вашингтона и забыв про реальных людей.

27 сентября телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил об отставке Волкера. По мнению Косачева, дипломат «искренне верил в то, что отстаивал», а «предметом его веры всегда оставались США, а не Украина».

«Ведь это в интересах США, а не Украины было всё это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке, не видя за своими убеждениями, как за деревьями леса, реальных людей, которые жили, живут и будут жить в Донбассе, под каким бы флагом это ни пришлось делать», — подчеркнул сенатор.

Своими действиями, уверен Косачев, Волкер затянул реализацию Минских соглашений, причем всеми заинтересованными сторонами. То, что Волкер является истинным американцем, и сделало его миссию невозможной, заключил российский сенатор.

По данным CNN, Волкер подал в отставку после того, как его имя было упомянуто в анонимной жалобе о якобы имевшем место давлении со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Как пишет газета The Wall Street Journal, американский президент просил украинского коллегу в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить информацию для проведения расследования. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а Минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.