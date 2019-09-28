Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новость об отставке спецпредставителя США Курта Волкера. Как написал экс-лидер страны в Facebook 28 сентября, Волкер установил «высокий стандарт» взаимодействия с украинскими властями, который «непросто будет превзойти» любому преемнику.

«Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам всем на Украине чувствовалось увереннее», — написал Порошенко.

Бывший президент поблагодарил Волкера за «веру в Украину», обращаясь к нему на «ты».

Отставку Волкера прокомментировал и экс-глава украинского МИДа Павел Климкин. В своем микроблоге в Twitter он назвал его увольнение «первой не политической, а именно реальной потерей», ведь Украина «ему небезразлична».

Об отставке Волкера сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники 27 сентября, официального подтверждения этой информации пока нет.

Утверждается, что Волкер подал в отставку в связи с анонимной жалобой, в которой было упомянуто его имя. Речь в документе шла о якобы имевшем место давлении со стороны президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. После обнародования жалобы Волкера вызвали в конгресс США, а сенаторы начали процедуру импичмента Трампу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев раскритиковал работу Волкера, отметив, что своей приверженностью Вашингтону он оказал Киеву медвежью услугу. По словам российского сенатора, отстаивая американскую позицию о вине России в происходящем на юго-востоке Украины, Волкер забыл о жителях Донбасса и затянул реализацию Минских соглашений всеми сторонами конфликта.

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского в обмен на финансовую помощь оказать содействие в расследовании против своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Трамп обвиняет Хантера Байдена в получении денег от Китая и Украины и отмывании средств через Киев.

Чтобы опровергнуть обвинения в давлении на Зеленского, Трамп поручил опубликовать полную стенограмму разговора с ним. Согласно документу, американский лидер пообещал многое сделать для Украины, но «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский в ответ попросил предоставить дополнительную информацию. Тема финансовой помощи Киеву не поднималась.

Впоследствии Трамп назвал беседу разговором «ни о чем», а минюст США не нашел противоправных действий, равно как и оснований для проведения расследования.