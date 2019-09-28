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Демократы в конгрессе США потребовали документы по Украине

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Демократы в палате представителей конгресса США потребовали от госсекретаря Майкла Помпео предоставить законодателям документы, касающиеся контактов американского президента Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в заявлении, распространенном 27 сентября комитетом по иностранным делам палаты представителей.

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«Невыполнение требований запроса или отказ от их выполнения будет являться свидетельством попытки воспрепятствовать проведению палатой представителей расследования в рамках импичмента», — говорится в письме.

Конгрессмены потребовали предоставить документы к 4 октября, передает ТАСС.

Кроме того, конгрессмены уведомили Помпео о том, что намерены вызвать для дачи показаний в конгресс бывшего американского посла на Украине Мари Йованович, спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

Демократ Байден является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

24 сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении президента США. Эта процедура призвана установить, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование конгрессменов.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

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