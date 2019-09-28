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Экс-глава «Формулы-1» назвал Путина своим кумиром

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Фото: Global Look Press/Hoch Zwei
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Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун назвал президента России Владимира Путина своим кумиром. По его словам, миру нужно «еще несколько мистеров Путиных».

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«С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником», — рассказал Экклстоун в интервью ТАСС.

По словам экс-главы «Формулы-1», давление Запада на Россию связано с завистью к достижениям Путина, который «сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревается».

Путину «приходится заниматься слишком большим количеством вещей», отметил Экклстоун: беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, о глобальном потеплении и ситуации в Европе.

«Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо», — отметил британский бизнесмен.

В 2017 году Экклстоун также заявлял, что Путин должен управлять Европой.

«Он поразил меня больше, чем кто-либо, потому что, когда он говорит, что что-то сделает, он это делает. Он первоклассная личность», — сказал он тогда.

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