Квят досрочно завершил первую свободную практику на Гран-при России

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят досрочно закончил первую свободную практику на домашнем этапе Гран-при России. Об этом 27 сентября сообщает «РИА Новости».

К моменту остановки 25-летний Квят провел на трассе около получаса. Как отмечает ТАСС, продолжить первую свободную практику спортсмену не удалось из-за технической неисправности гоночного болида.

Вторая свободная практика состоится позже в этот же день, а третья и четвертая пройдут 28 августа. Гонка Гран-при России «Формулы-1» стартует 29 сентября на «Сочи Автодроме».

22 сентября Квят прокомментировал свое столкновение с Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре.Финн столкнулся с российским пилотом на 50-м круге гонки при входе в один из поворотов. Райкконен повредил колесо на своем болиде и сошел с дистанции. Квят же смог продолжить борьбу и завершил гонку на 15-м месте.