Феттель принес «Феррари» третью победу подряд на этапе «Формулы-1»

Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды «Феррари» выиграл 15-й этап чемпионата «Формулы-1» в Сингапуре. Это первая победа Феттеля и третья подряд победа его команды в нынешнем сезоне.

Второе место на подиуме занял напарник Феттеля по команде Шарль Леклер, ранее приезжавший первым на двух предыдущих этапах Гран-при в Бельгии и Италии. Третьим в гонке в Сингапуре стал Макс Ферстаппен из «Рэд Булл».

That's FIVE wins in Singapore for Seb 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VpcCj5ZysT