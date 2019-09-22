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Феттель принес «Феррари» третью победу подряд на этапе «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды «Феррари» выиграл 15-й этап чемпионата «Формулы-1» в Сингапуре. Это первая победа Феттеля и третья подряд победа его команды в нынешнем сезоне.

Второе место на подиуме занял напарник Феттеля по команде Шарль Леклер, ранее приезжавший первым на двух предыдущих этапах Гран-при в Бельгии и Италии. Третьим в гонке в Сингапуре стал Макс Ферстаппен из «Рэд Булл».

Россиянин Даниил Квят из «Торро Россо» финишировал 15-м. Действующий чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» завершил гонку на четвертой позиции.

По итогам сингапурского Гран-при Хэмилтон занимает первую строчку с 296 очками. Вторую позицию удерживает его напарник по команде финн Валттери Боттас. Шарль Леклер поднялся с четвертого на третье место с 200 баллами, обойдя Макса Ферстаппена, у которого также 200 очков. Себастьян Феттель занимает пятую позицию со 194 баллами.

Отмечается, что золото в Сингапуре стало пятым на данной трассе в карьере Феттеля.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет на российской трассе Сочи Автодром 29 сентября.

Ранее, 21 сентября, Шарль Леклер выиграл квалификацию во время этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.

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