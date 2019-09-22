Феттель принес «Феррари» третью победу подряд на этапе «Формулы-1»
Немецкий гонщик Себастьян Феттель из команды «Феррари» выиграл 15-й этап чемпионата «Формулы-1» в Сингапуре. Это первая победа Феттеля и третья подряд победа его команды в нынешнем сезоне.
Второе место на подиуме занял напарник Феттеля по команде Шарль Леклер, ранее приезжавший первым на двух предыдущих этапах Гран-при в Бельгии и Италии. Третьим в гонке в Сингапуре стал Макс Ферстаппен из «Рэд Булл».
That's FIVE wins in Singapore for Seb 👏#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VpcCj5ZysT— Formula 1 (@F1) September 22, 2019
Россиянин Даниил Квят из «Торро Россо» финишировал 15-м. Действующий чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседес» завершил гонку на четвертой позиции.
По итогам сингапурского Гран-при Хэмилтон занимает первую строчку с 296 очками. Вторую позицию удерживает его напарник по команде финн Валттери Боттас. Шарль Леклер поднялся с четвертого на третье место с 200 баллами, обойдя Макса Ферстаппена, у которого также 200 очков. Себастьян Феттель занимает пятую позицию со 194 баллами.
'Grazie Ragazzi' team radio is back!!! #SingaporeGP #Vettel #Seb5 #F1 pic.twitter.com/j5xw1arbjQ— Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) September 22, 2019
Отмечается, что золото в Сингапуре стало пятым на данной трассе в карьере Феттеля.
Следующий этап «Формулы-1» пройдет на российской трассе Сочи Автодром 29 сентября.
Ранее, 21 сентября, Шарль Леклер выиграл квалификацию во время этапа «Формулы-1» Гран-при Сингапура.