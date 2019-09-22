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Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура

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Фото: Global Look Press/HOCH ZWEI
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Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего. Об этом сообщил портал Motorsport в воскресенье, 22 сентября.

На 50-м круге гонки (всего на трассе в Сингапуре гонщики «Формулы-1» должны проехать 61 круг) Райкконен столкнулся с Квятом при входе в один из поворотов. Финн повредил колесо на своем болиде и сошел с дистанции. Квят же смог продолжить борьбу и завершил гонку на 15-м месте.

В Сети некоторые пользователи уже назвали Квята «камикадзе» за его поведение при столкновении с Райкконеном.

По мнению Квята, он не ожидал подобных действий от Райкконена. На вопрос о том, не попытался ли финн закрыть траекторию слишком поздно, россиянин ответил, что он предпринял атаку и действовал понятно, а Райкконен сместился в сторону при торможении.

«Я обогнал его. Затормозил поздно и пошел внутрь. Я вписывался в поворот, но он вообще не оставил мне места. Просто повернул, как будто меня нет. Мне кажется, ему есть о чем подумать», — добавил пилот «Торро Россо».

Квят подчеркнул, что своими действиями Райкконен «совершил самоубийство» и пытался заодно прикончить и его.

15-й этап чемпионата «Формулы-1» прошел 22 сентября в Сингапуре. Победителем гонки стал немец Себастьян Феттель из команды «Феррари». Золото Феттеля стало первым для пилота и третьим подряд для его команды в нынешнем сезоне.

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