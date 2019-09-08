Квят сошел с гонки Гран-при Италии из-за технических проблем

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят сошел с гонки 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии из-за технических проблем. Об этом сообщается на сайте команды.

Гонка состоялась 8 сентября. Россиянин шел в первой десятке, но сошел с дистанции на 31-м круге. Причиной схода стала утечка масла.

«Сегодняшняя гонка выглядела потрясающе, мы боролись с Red Bull на момент моего схода, поэтому хорошие очки были для нас реальны. Однако, к сожалению, таков наш спорт, и иногда ты можешь сделать отличную работу, но что-то в машине отказывает, и приходится останавливаться», — цитирует Квята «РИА Новости».

Пилот отметил, что был уверен в том, что завершит гонку в первой десятке.

«Обидно потерять ценные очки… но давайте сейчас думать о гонке в Сингапуре», — добавил россиянин.

8 сентября на первом месте на этапе Гран-при в Италии финишировал 21-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari.