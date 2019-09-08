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Пилот Ferrari Леклер второй раз подряд победил в Гран-при «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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21-летний гонщик из Бельгии Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari, финишировал на первом месте на этапе Гран-при «Формулы-1», прошедшем в Италии. Об этом сообщается в официальном аккаунте спортивной организации в Twitter в воскресенье, 8 сентября.

Второе место занял финн Валттери Боттас из Mercedes, третье место досталось его напарнику британцу Льюису Хэмилтону. Россиянин Даниил Квят из Torro Rosso не смог завершить гонку. По техническим причинам на 32-м круге у его машины сгорел мотор.

«Гонка была очень сложной, но для меня она очень многое значила. Спасибо тифози (фанатам. — Ред.)», — рассказал о впечатлениях после победы Леклер.

По итогам гонки в Италии в турнирной таблице Леклер занимает четвертую позицию со 182 очками, Макс Ферстаппен из Red Bull Racing — на третьем месте со 185 баллами, Валттери Боттас из Mercedes — на втором с 221 очком. Возглавляет список Льюис Хэмилтон (Mercedes) с 284 очками.

Ранее, 1 сентября, Шарль Леклер впервые в нынешнем сезоне «Формулы-1» финишировал первым на 13-м этапе Гран-при в Бельгии. Гонка началась с минуты молчания в память о гонщике команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе «Формула-2». Он погиб накануне в результате аварии.

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