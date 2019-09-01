Гран-при Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем Юбере

Гран-при Бельгии — 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — начался с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе «Формула-2». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что минута молчания прошла в 16:08 мск, после чего прозвучал гимн Бельгии. Сама гонка началась в 16:10 мск.

22-летний Юбер погиб 31 августа. Гонка, которая проходила на трассе Спа–Франкоршам, продлилась всего два круга. На втором круге пилот потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения из команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера.

Гонщики были доставлены в медицинский центр, где Юбер скончался от полученных травм, 20-летний Корреа находится в стабильном состоянии.

Позднее в этот же день организаторы гоночной серии «Формула-2» в Бельгии отменили воскресный заезд.