Прямой эфир

Гран-при Бельгии начался с минуты молчания в память о погибшем Юбере

0
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гран-при Бельгии — 13-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — начался с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе «Формула-2». Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что минута молчания прошла в 16:08 мск, после чего прозвучал гимн Бельгии. Сама гонка началась в 16:10 мск.

22-летний Юбер погиб 31 августа. Гонка, которая проходила на трассе Спа–Франкоршам, продлилась всего два круга. На втором круге пилот потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения из команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера.

Гонщики были доставлены в медицинский центр, где Юбер скончался от полученных травм, 20-летний Корреа находится в стабильном состоянии.

Позднее в этот же день организаторы гоночной серии «Формула-2» в Бельгии отменили воскресный заезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сироткин прокомментировал смерть Юбера
Гонщик Антуан Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2» в Бельгии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019