Пьяный фанат ударил в лицо чемпиона «Формулы-1»

Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен рассказал о конфликте с пьяным фанатом в паддоке трассы в бельгийском Спа на Гран-при «Формулы-1».

«Не знаю, похоже, он был пьян. Он начал размахивать руками, ударил меня по лицу, потом стал кричать на меня», — цитирует Райкконен портал MTV Uutiset.

Отмечается, что в ситуацию вмешался бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало, который заявил, что «Кими там и чуть не подрался». При этом он указал, что «Кими это очень не понравилось».

Some idiot in the paddock today decided to accost Kimi and have a stand up row! It’s no wonder that drivers sometimes feel they have to avoid fans. People like this spoil it for all of us. Still, maybe it fired Kimi up. P7 in FP2 💪 pic.twitter.com/FmP79tMBEa — Kimi Räikkönen #bwoah (@Kimi7iceman) August 30, 2019

В 2007 году Райкконен стал чемпионом серии «Формулы-1». Большую часть карьеры финн провел, представляя команду Ferrari.

В 2018 году сообщалось, что Райкконен был оштрафован за ДТП: пилот задел припаркованный автомобиль в швейцарском городе Баар.

Тогда же финн был обвинен в сексуальных домогательствах к официантке. Отмечалось, что в одном из баров Монреаля гонщик приставал к девушке и трогал ее за интимные места.