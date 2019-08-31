Пьяный фанат ударил в лицо чемпиона «Формулы-1»
Финский пилот команды Alfa Romeo Кими Райкконен рассказал о конфликте с пьяным фанатом в паддоке трассы в бельгийском Спа на Гран-при «Формулы-1».
«Не знаю, похоже, он был пьян. Он начал размахивать руками, ударил меня по лицу, потом стал кричать на меня», — цитирует Райкконен портал MTV Uutiset.
Отмечается, что в ситуацию вмешался бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало, который заявил, что «Кими там и чуть не подрался». При этом он указал, что «Кими это очень не понравилось».
В 2007 году Райкконен стал чемпионом серии «Формулы-1». Большую часть карьеры финн провел, представляя команду Ferrari.
В 2018 году сообщалось, что Райкконен был оштрафован за ДТП: пилот задел припаркованный автомобиль в швейцарском городе Баар.
Тогда же финн был обвинен в сексуальных домогательствах к официантке. Отмечалось, что в одном из баров Монреаля гонщик приставал к девушке и трогал ее за интимные места.