Пилота «Формулы-1» обвинили в домогательствах

Пилот «Формулы-1» Кими Райкконен, выступающий за команду «Феррари», был обвинен в сексуальных домогательствах, сообщает в среду, 30 мая, «Спорт-экспресс».

Девушка, работавшая официанткой в одном из баров Монреаля, написала в своем блоге, что некий финский гонщик во время отдыха в 2016 году приставал к ней и трогал за интимные места.

При этом она не обратилась в полицию, но потребовала компенсацию от Райкконена.

24 мая сразу несколько женщин обвинили американского актера Моргана Фримана в домогательствах. Дамы утверждают, что обладатель престижной кинопремии «Оскар» допускал по отношению к ним неподобающие высказывания и «прикосновения сексуального характера».