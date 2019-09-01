Команда рассказала о состоянии гонщика после смертельной аварии в «Формуле-2»

Пилот юношеской команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа получил переломы ног и легкую травму позвоночника в аварии в начале гонки «Формулы-2» на трассе Спа в Бельгии. Об этом сообщили в официальном аккаунте команды Alfa Romeo Racing в Twitter в воскресенье, 1 сентября.

20-летний Корреа, впервые выступавший в «Формуле-2» в нынешнем сезоне, перенес операцию и в настоящий момент находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценили его состояние как стабильное.

Гонщик попал в аварию на втором круге гонки в субботу, 31 августа. Корреа столкнулся с болидом 22-летнего француза Антуана Юбера из команды BWT Arden, до столкновения врезавшегося в отбойник на выходе из поворота Raidillon и по инерции вылетевшего на трассу. Помимо этого, с машинами гонщиков столкнулся болид японца Марино Сато, который смог самостоятельно вылезти из машины.

В результате инцидента Юбер скончался от полученных травм.

Отмечается, что следующий этап «Формулы 1», который пройдет в Спа в воскресенье, 1 сентября, и начнется с минуты молчания в память о Юбере.