Прямой эфир

Команда рассказала о состоянии гонщика после смертельной аварии в «Формуле-2»

0
Фото: twitter.com/alfaromeoracing
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пилот юношеской команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа получил переломы ног и легкую травму позвоночника в аварии в начале гонки «Формулы-2» на трассе Спа в Бельгии. Об этом сообщили в официальном аккаунте команды Alfa Romeo Racing в Twitter в воскресенье, 1 сентября.

20-летний Корреа, впервые выступавший в «Формуле-2» в нынешнем сезоне, перенес операцию и в настоящий момент находится в отделении интенсивной терапии. Врачи оценили его состояние как стабильное.

Гонщик попал в аварию на втором круге гонки в субботу, 31 августа. Корреа столкнулся с болидом 22-летнего француза Антуана Юбера из команды BWT Arden, до столкновения врезавшегося в отбойник на выходе из поворота Raidillon и по инерции вылетевшего на трассу. Помимо этого, с машинами гонщиков столкнулся болид японца Марино Сато, который смог самостоятельно вылезти из машины.

В результате инцидента Юбер скончался от полученных травм.

Отмечается, что следующий этап «Формулы 1», который пройдет в Спа в воскресенье, 1 сентября, и начнется с минуты молчания в память о Юбере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гонку «Формулы-2» в Бельгии отменили из-за гибели пилота
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019