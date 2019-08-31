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Гонщик Антуан Юбер погиб в результате аварии на гонке «Формулы-2» в Бельгии

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/James Gasperotti
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Французский пилот Антуан Юбер из команды BWT Arden скончался после аварии во время гонки на этапе «Формулы-2» в Бельгии. Об этом сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Facebook в субботу, 31 августа.

Гонка, которая проходила в субботу, 31 августа, на трассе Спа–Франкоршам, продлилась всего два круга. На втором из них произошла авария с участием 22-летнего Юбера, американца Хуана Мануэля Корреа и японца Марино Сато. После небольшой паузы организаторы этапа в Бельгии объявили, что гонка не будет возобновлена.

«FIA с сожалением сообщает, что в результате инцидента гонщик Антуан Юбер скончался от полученных травм», — говорится в сообщении федерации.

Корреа находится в стабильном состоянии в больнице.

В апреле сообщалось, что британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил. Инцидент произошел в ходе спортивного заезда по пересеченной местности в Уэльсе.

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