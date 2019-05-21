Скончался экс-чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Экс-чемпион «Формулы-1» Ники Лауда скончался в возрасте 70 лет.

Как сообщает австрийский телеканал ORF со ссылкой на электронное письмо семьи, гонщик умер в понедельник, 20 мая, в кругу семьи.

Лауда трижды становился чемпионом «Формулы-1» (1975, 1977, 1984). С сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды Mercedes.

14 марта сообщалось о кончине гоночного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Чарли Уайтинга.