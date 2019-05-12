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Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании. Об этом в воскресенье, 12 мая, пишет «Интерфакс».

Вторым финишную черту в Барселоне пересек его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят из команды Toro Rosso пришел к финишу девятым.

В общем зачете лидирует также Хэмилтон, на его счету 112 очков.

28 апреля финский пилот команды Mercedes чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе машин «Формула-1» Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана.

Вторым в гонке финишировал другой гонщик Mercedes, многократный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон, третье место занял немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель.

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