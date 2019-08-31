Гонку «Формулы-2» в Бельгии отменили из-за гибели пилота

Организаторы гоночной серии «Формула-2» в Бельгии отменили воскресный заезд после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера. Пресс-служба «Формулы» выразила соболезнования семье и близким гонщика.

«Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг, его будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

В субботу, 31 августа, Юбер во время заезда потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.

Следовавший за ним американец эквадорского происхождения из команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера.

Гонщики были доставлены в медицинский центр, где Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии.

27 августа американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.

Авария произошла в пустыне Алврода (штат Орегон). Отмечается, что 36-летняя Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до 996 км/ч.