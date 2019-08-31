Прямой эфир

Гонку «Формулы-2» в Бельгии отменили из-за гибели пилота

0
Фото: Global Look Press/James Gasperotti
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организаторы гоночной серии «Формула-2» в Бельгии отменили воскресный заезд после гибели французского пилота команды BWT Arden Антуана Юбера. Пресс-служба «Формулы» выразила соболезнования семье и близким гонщика.

Домашнее задание: наши пилоты готовы проявить себя в Сочи
Выступления на Гран-при России будут иметь большое значение в карьерах Даниила Квята, Никиты Мазепина и Роберта Шварцмана

«Антуан был вежлив со всеми, всегда улыбался, его позитивный настрой заражал всех вокруг, его будет очень не хватать», — говорится в сообщении.

В субботу, 31 августа, Юбер во время заезда потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник.

Следовавший за ним американец эквадорского происхождения из команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера.

Гонщики были доставлены в медицинский центр, где Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии.

27 августа американская автогонщица, обладательница титула «Самая быстрая женщина на четырех колесах» Джесси Комбс разбилась при попытке установить новый скоростной рекорд.

Авария произошла в пустыне Алврода (штат Орегон). Отмечается, что 36-летняя Комбс, находясь за рулем реактивного автомобиля, пыталась разогнаться до 996 км/ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный фанат ударил в лицо чемпиона «Формулы-1»
Более 20 машин столкнулись на гонке NASCAR в США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019