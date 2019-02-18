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Более 20 машин столкнулись на гонке NASCAR в США

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Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas
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Этап высшего дивизиона американской гоночной серии NASCAR во Флориде закончился массовой аварией.

Более 20 машин столкнулись на огромной скорости во время гонки Daytona 500, передает телеканал «Звезда».

Ошибка одного из водителей вызвала «эффект домино». После этого трек наполнился искрами и обломками автомобилей. Несмотря на масштаб аварии, никто из водителей не получил серьезных травм. Однако заезд пришлось временно прервать.

Немецкая 17-летняя гонщица София Флерш в заезде «Формулы-3» в Макао 18 ноября столкнулась с соперником и вылетела с трассы. Ее автомобиль взлетел в воздух, перевернулся, пробил ограждение и врезался в будку для фотографов.

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