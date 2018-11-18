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Авария с гонщицей на «Формуле-3» попала на видео

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Фото: РЕН-ТВ
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Немецкая 17-летняя гонщица София Флерш попала в ДТП в гонке «Формулы-3» в Макао. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На четвертом круге девушка столкнулась с соперником и вылетела с трассы. Ее автомобиль взлетел в воздух, перевернулся, пробил ограждение и врезался в будку для фотографов.

Уточняется, что девушку уже госпитализировали, она находится в сознании. Кроме Флерш в аварии пострадали еще три человека.

28 сентября сообщалось, что в США во время соревнований по дрэг-рейсингу взорвался автомобиль

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