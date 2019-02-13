Команда «Ред Булл» представила обновленный болид «Формулы-1»

Команда «Ред Булл» (Red Bull Racing) представила обновленный болид «Формулы-1» на сезон-2019.

Изображение гоночного автомобиля с индексом RB15, у которого преобладают темно-синий и красный цвета, было представлено на официальной странице команды в Twitter. Данная окраска, как отмечается в пресс-релизе, является «одноразовой».

Here's your first glimpse of the #RB15 👀 🙌 pic.twitter.com/7yrOgTuizg — Red Bull Racing (@redbullracing) February 13, 2019

В новом сезоне Red Bull Racing впервые будет использовать двигатели Honda. Основными пилотами выступят Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, пишет «Спорт-Экспресс».

В середине января стало известно, что немецкий гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, официально присоединился к команде Scuderia Ferrari.