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Команда «Ред Булл» представила обновленный болид «Формулы-1»

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Фото: twitter.com/@redbullracing
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Команда «Ред Булл» (Red Bull Racing) представила обновленный болид «Формулы-1» на сезон-2019.

Изображение гоночного автомобиля с индексом RB15, у которого преобладают темно-синий и красный цвета, было представлено на официальной странице команды в Twitter. Данная окраска, как отмечается в пресс-релизе, является «одноразовой».

В новом сезоне Red Bull Racing впервые будет использовать двигатели Honda. Основными пилотами выступят Макс Ферстаппен и Пьер Гасли, пишет «Спорт-Экспресс».

В середине января стало известно, что немецкий гонщик Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера, официально присоединился к команде Scuderia Ferrari.

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