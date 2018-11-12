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Пилота «Формулы-1» приговорили к общественным работам после Гран-при

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Фото: TASS/PA Images
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Голландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен приговорен к общественным работам после Гран-при Бразилии.

Как пишет «Газета.ру», он устроил потасовку с гонщиком Force India Эстебаном Оконом после гонки. Ферстаппен несколько раз толкнул француза в боксе Международной автомобильной федерации (FIA).

Голландец остался недоволен тем, что Окон, отставая на один круг, попытался атаковать его, когда он сражался за победу. В итоге произошло столкновение и болид Ферстаппена развернуло. Пилот Red Bull сумел продолжить гонку, однако финишировал вторым.

Голландца обвинили в нарушении спортивного кодекса FIA. Теперь он будет участвовать в общественных работах на мероприятиях организации.

Гран-при Бразилии выиграл британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes. В конце октября он досрочно стал пятикратным чемпионом мира.

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