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Пилот Ferrari Леклер впервые победил на этапе «Формулы-1»

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Гонщик «Формулы-1» Шарль Леклер, выступающий за команду Ferrari, одержал свою первую победу на 13-м этапе чемпионата Гран-при Бельгии. Об этом сообщили в официальном аккаунте команды в Twitter в воскресенье, 1 сентября.

Отмечается, что это первая победа Ferrari в нынешнем сезоне «Формулы-1». До этого 10 этапов выиграла команда Mersedes, еще два — Red Bull Racing.

Второе место в гонке занял Льюис Хэмилтон из Mersedes, третье — напарник Хэмилтона Вальттери Боттас. Себастьян Феттель из Ferrari окончил гонку на четвертом месте. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Torro Rosso, финишировал девятым.

Гонка «Формулы-1» в Бельгии началась с минуты молчания в память о гонщике команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе «Формула-2». Он погиб накануне в результате аварии.

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