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Сироткин прокомментировал смерть Юбера

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/James Gasperotti
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Российский пилот команды Wiliams «Формулы-1» Сергей Сироткин заявил, что не может поверить в смерть французского пилота Антуана Юбера из команды «Формулы-2» BWT Arden. Об этом он в воскресенье, 1 сентября, написал на своей странице в Instagram.

«Я знал Антуана по молодежной академии Renault. Это был молодой, талантливый и очень быстрый пилот. Покойся с миром. Все мои мысли с его семьей и Хуаном Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — написал Сироткин.

22-летний Юбер погиб 31 августа. Гонка, которая проходила на трассе Спа–Франкоршам, продлилась всего два круга. На втором круге пилот потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. Следовавший за ним американец эквадорского происхождения из команды Sauber Junior Team Хуан Мануэль Корреа не успел среагировать и на полной скорости въехал в Юбера.

Гонщики были доставлены в медицинский центр, где Юбер скончался от полученных травм, Корреа находится в стабильном состоянии.

Позднее в этот же день организаторы гоночной серии «Формула-2» в Бельгии отменили воскресный заезд.

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