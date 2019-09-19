На Гран-при России-2020 пройдут гонки поддержки «Формулы-2» и «Формулы-3»

Гонками поддержки Гран-при России – 2020 «Формулы-1», который пройдет на «Сочи Автодроме» с 24 по 27 сентября, вновь станут «Формула-2» и «Формула-3».

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала календари чемпионатов Ф2 и Ф3 следующего года.

В сезоне-2020 в «Формуле-2» запланировано 12 этапов. Первый из них состоится с 20 по 22 марта в Бахрейне. Этап в Сочи будет 11-м в чемпионате, а завершится сезон в Абу-Даби с 27 по 29 ноября.

В «Формуле-3» в чемпионате 2020 года запланировано девять этапов. Первый также состоится в Бахрейне с 20 по 22 марта, а «Сочи Автодром» примет заключительный девятый этап серии.

Гонки обоих чемпионатов пройдут и на предстоящем «Formula 1 ВТБ Гран-при России 2019» с 26 по 29 сентября. В этом году «Сочи Автодром» примет «Формулу-2» во второй раз, а обновленная Формула 3 впервые появится на трассе в Олимпийском парке. Во всех сериях выступят российские пилоты: Даниил Квят — в Ф1, Никита Мазепин — в Ф2, а Роберт Шварцман — в Ф3.