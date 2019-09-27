Первый день российского этапа «Формулы-1» посетили 20 тыс. человек

В первый день российского этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 автодром в Сочи посетили около 20 тыс. человек. Многим из них во время прогулки по пит-лейну удалось вблизи понаблюдать за работой команд в боксах и посмотреть на гоночные машины.

Гости на пит-лейне с удовольствием фотографировались с болидами и представителями команд. На Центральной площади Олимпийского парка прошли автограф-сессии 10 команд гонщиков, которые провел первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров. Для представителя Toro Rosso Даниила Квята и резервиста Renault и McLaren Сергея Сироткина был выделен отдельный слот, чтобы с ними могли пообщаться больше болельщиков.

Суперчетверг завершился Гран-при России – 2019, матчем Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и московским «Динамо». Матч посмотрели более 10 тыс. зрителей, в том числе пилоты Williams Джордж Расселл и Роберт Кубица. Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу столичной команды.