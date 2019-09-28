Лавров назвал ложью сообщения о встрече с представителями Гуайдо

Информация о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с представителем оппозиции Венесуэлы на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 27 сентября Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии ГА ООН.

По его словам, представители венесуэльской оппозиции, которые распространили информацию, «учатся у американцев». «Это чистой воды ложь, — приводит слова Лаврова «РИА Новости». — Низко, подло и недостойно мужчины, так скажем».

Ранее российский министр провел встречу с главой МИД Чили, на которой дипломаты обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы.

25 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился в Кремле с лидером РФ Владимиром Путиным. Мадуро заявил, что настал лучший момент для укрепления отношений и подарил Путину копию сабли героя-освободителя Симона Боливара.

Путин и Мадуро также встретятся в ходе заседания Валдайского клуба в Сочи, которое пройдет с 30 сентября по 3 октября.

В конце июля МИД России заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. 25 июля сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США и ряд других стран. Россия и Китай поддержали действующего главу республики.