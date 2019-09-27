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США пообещали затрагивающие Кубу новые санкции по Венесуэле

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Фото: REUTERS/Alexandre Meneghini
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пообещал новые санкции против Каракаса, которые затронут Кубу. Об этом сообщило издание The Washington Free Beacon.

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По его словам, меры коснутся Кубы из-за ее провокационного участия в укреплении власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Каракас незаконно транспортировал около 80 тыс. баррелей венесуэльской нефти в Гавану в нарушение международных санкций, считают в США.

Также Абрамс отметил, что давление на Мадуро постоянно растет, поскольку США усиливают санкционный режим и работают с мировыми лидерами над продолжением давления на режим венесуэльского президента, который Вашингтон считает незаконным.

26 сентября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые, по мнению США, допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В январе спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Избранный президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

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