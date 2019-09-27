США пообещали затрагивающие Кубу новые санкции по Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пообещал новые санкции против Каракаса, которые затронут Кубу. Об этом сообщило издание The Washington Free Beacon.
По его словам, меры коснутся Кубы из-за ее провокационного участия в укреплении власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Каракас незаконно транспортировал около 80 тыс. баррелей венесуэльской нефти в Гавану в нарушение международных санкций, считают в США.
Также Абрамс отметил, что давление на Мадуро постоянно растет, поскольку США усиливают санкционный режим и работают с мировыми лидерами над продолжением давления на режим венесуэльского президента, который Вашингтон считает незаконным.
26 сентября Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США внесли кубинского лидера Рауля Кастро и его семью в санкционные списки. Причиной стала поддержка нарушений прав человека, которые, по мнению США, допускает президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В январе спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо на фоне протестов объявил себя главой государства. Его «легитимность» признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Избранный президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой госпереворота и разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.