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В МИД Испании заявили о возможности России смягчить кризис в Венесуэле

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Россия может смягчить существующий кризис в Венесуэле, а также сыграть конструктивную роль в переговорах между венесуэльскими сторонами. Об этом на полях Генассамблеи ООН сообщил генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа, пишет «РИА Новости».

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24 сентября стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в течение ближайших нескольких часов отправится в Россию с официальным визитом и намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча состоится на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

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