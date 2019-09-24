В МИД Испании заявили о возможности России смягчить кризис в Венесуэле

Россия может смягчить существующий кризис в Венесуэле, а также сыграть конструктивную роль в переговорах между венесуэльскими сторонами. Об этом на полях Генассамблеи ООН сообщил генеральный секретарь Испании по международному сотрудничеству Хуан Пабло де Лаиглесиа, пишет «РИА Новости».

24 сентября стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в течение ближайших нескольких часов отправится в Россию с официальным визитом и намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Встреча состоится на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.