Более 13 млн жителей Венесуэлы подписали петицию в защиту суверенитета страны

Свыше 13 млн жителей Венесуэлы оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Тwitter-аккаунте.

«Мои поздравления огромному антиимпериалистическому маршу нашего народа, что наполнил улицы Каракаса прекрасным актом любви и патриотизма, чтобы доставить 13 287 742 подписи за мир и национальный суверенитет», — написал глава республики.

Отмечается, что население страны составляет около 28 млн человек.

Подписи будут переданы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

29 августа сообщалось, что количество граждан Венесуэлы, покинувших страну, достигло 4,3 млн и продолжает расти.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.

Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.