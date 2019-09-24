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Мадуро сообщил о вылете в Россию и скорой встрече с Путиным

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Фото: TASS/AP/Ariana Cubillos
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в течение ближайших нескольких часов отправится в Россию с официальным визитом и намерен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, помимо Путина он также встретится с группой бизнесменов, чтобы проанализировать динамику двусторонних отношений и найти пути, которые могут придать стимул кооперации двух стран в экономике, социальной сфере и культуре, пишет «РИА Новости».

Встреча состоится на полях заседания Валдайского клуба в Сочи. XVI ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года.

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о подготовке к визиту в Россию венесуэльского лидера. Ранее о том же информировало посольство Венесуэлы в Москве.

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