Президент Колумбии сравнил Мадуро с Милошевичем

Президент Колумбии Иван Дуке призвал покончить со строем президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом он сравнил его с лидером Югославии, первым президентом Сербии Слободаном Милошевичем, которого на Западе считают виновным в геноциде мусульман и хорватов, сообщает 22 сентября ТАСС.

«Николас Мадуро сравним по жестокости со Слободаном Милошевичем», — заявил Дуке.

Кроме того, он предостерег Мадуро от агрессивных действий по отношению к Колумбии.

О проведении военных учений на границе с Колумбией с 10 по 28 сентября президент Венесуэлы объявил 2 сентября. Он также распорядился ввести «оранжевый» уровень угрозы в приграничном регионе, опасаясь агрессии со стороны соседнего государства.

По словам Мадуро, решение об учениях и повышении боеготовности принято на основании анализа данных стратегического командования армии о событиях на границе с Колумбией.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства.