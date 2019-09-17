Мадуро заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией

Правительство Венесуэлы выражает готовность к продолжению диалога с оппозицией. Об этом в понедельник, 16 сентября, заявил президент республики Николас Мадуро.

«Мы продолжим держать открытыми все двери для диалога во имя спокойствия всех венесуэльцев», — цитирует его ТАСС.

О ходе переговоров правительства страны и ряда представителей оппозиции рассказал министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

Отмечается, что стороны уже договорились о созыве нового Центризбиркома, освобождении заключенных и возобновлении участия проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи.

Венесуэла несколько лет пребывает в экономическом и политическом кризисе. Ситуация начала обостряться в январе текущего года. На фоне продолжительных протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его власть признали США, Канада, Гватемала и несколько прочих стран. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали Мадуро.

В конце апреля возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо признал ее провал.