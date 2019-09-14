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Мадуро рассказал о связи Гуайдо с наркокартелем

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Фото: Miraflores Palace/Handout via REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о связи главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо с боевиками-наркоторговцами из Колумбии.

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По его словам, «криминальный альянс» с бандой военизированных наркоторговцев Los Rastrojos спровоцировали громкий скандал в политических кругах Колумбии.

В ходе встречи с руководителями движения политических активистов, трансляция которой опубликована в Twitter президента, Мадуро отметил, что «в Колумбии знают, что это банда, которая режет и убивает людей каждый день».

Генпрокуратура Венесуэлы ранее заявила о начале расследования. Прокурор сослался на фотографии, опубликованные в испанской газете El Pais, где, по его словам, Гуайдо запечатлен с лидерами Los Rastrojos.

Сам Гуайдо сообщил журналистам, что фото были сделаны на благотворительном концерте в приграничном городе Кукута. Он указал, что там были сделаны сотни фотографий: «Было сложно узнать, кто просил меня о фото», — сказал он.

«Гуайдо сфотографировали не с одним, а с четырьмя самыми опасными преступниками», — подчеркнул президент Венесуэлы, добавив, что частники наркотортеля помогли переместить Гуайдо через границу Венесуэлы и Колумбии на концерт.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла не выполняет международные обязательства по борьбе с наркоторговлей. Глава Белого дома подчеркнул, что у США появится больше возможностей для борьбы с наркотрафиком, когда с «диктатурой» Мадуро будет покончено.

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