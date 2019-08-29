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Количество покинувших Венесуэлу граждан превысило 4 млн

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Количество граждан Венесуэлы, покинувших страну, достигло 4,3 млн и продолжает расти. Об этом 29 августа сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции Эдуарда Штайна.

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«Число беженцев и мигрантов из Венесуэлы достигло 4,3 млн и растет день ото дня. По состоянию на сегодняшний день не просматривается завершение этого массового движения населения», — заявил Штайн в Женеве.

Он отметил, что самый большой приток выходцев из Венесуэлы пришелся на долю стран Латинской Америки и Карибского бассейна, в особенности это коснулось Андского региона. По словам Штайна, несмотря на усилия этих государств по предоставлению помощи переселенцам, объем проблем до сих пор превосходит возможности отдельных стран и региона в целом.

Он также призвал страны Латинской Америки сохранить возможности доступа венесуэльцев к получению убежища, и попросил мировое сообщество расширить поддержку граждан Венесуэлы и тех государств, в которых они обосновались.

Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Политика поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств.

После этого президент республики Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Белоруссия, Мексика, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Китай и еще несколько стран.

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